NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKultúra
Ünnepi gondolatok - Takács Péter

Ünnepi gondolatok - Takács Péter

Karácsony ünnepe kapcsán az egészségügyi államtitkár osztotta meg a gondolatait.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Videó:

 

 

Továbbiak a témában