Már búcsúznak az eltűntektől: rettenetes pusztítást végzett az ár Nepálban

Egyre kevesebb a remény arra, hogy túlélőket találjanak a Nepált sújtó pusztító áradás után. Több mint 1200 ember meghalt, mintegy 4200 embert pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Miközben a mentőcsapatok folytatják a kutatást, több család már vallási szertartásokon búcsúzik azoktól, akiknek nyoma veszett.

A víz útjában egész települések semmisültek meg. A hatóságok előzetes becslése szerint csaknem húszezer lakóház újjáépítésére lehet szükség, közülük több ezret teljesen elpusztított az ár. A kormány azt is vizsgálja, hogy a legveszélyeztetettebb térségekben érdemes-e egyáltalán ugyanott felépíteni az új otthonokat.

A katasztrófa augusztus végén sújtotta a Himalája térségét. Óriási mennyiségű víz, sár és törmelék zúdult végig a folyóvölgyeken, településeket, utakat és hidakat pusztítva el. A nepáli hatóságok szerint több mint 11 ezer embert sikerült kimenteni, de ezrek után továbbra is kutatnak.



A mentés különösen nehéz a hegyvidéki, nehezen megközelíthető területeken. Több ezer katona és mentő dolgozik a helyszíneken, miközben a kutatóegységek elzárt településeket és vízerőművek alagútjait is átvizsgálják.