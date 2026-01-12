Orbán Viktor figyelmeztetett: a Tisza Párt politikája elhallgatásra és hazugságra épül

A miniszterelnök a Fidesz kongresszusán bejelentette a Fidesz 106 jelöltet, akikről elmondta: Mindannyian a kiszámíthatóság, a biztonság és a tapasztalat erényével erősítik a nemzeti oldalt. Orbán Viktor hangsúlyozta: Csak az a politikai erő tud nemzeti egységet teremteni, amely saját magán belül is képes erre. Hozzátette: A veszélyek korában élünk. Békés, biztonságos életet csak hűséges és tapasztalt kormányok biztosíthatnak a nemzeteknek.