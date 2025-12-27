Vége a fagyoskodásnak: Magyarok találták fel a betont, ami télen is fűt

Pécs városa ismét felkerült a technológiai világtérképre, hiszen egy helyi vállalkozás, a Voltocrete Innovation Kft. olyan úttörő megoldással állt elő, ami alapjaiban változtathatja meg az építkezések menetét. A fűthető beton technológia lényege nem csupán abban rejlik, hogy a jéghideg, 5 fokos utcabútorokat képes komfortos, 30 fokos hőmérsékletre melegíteni, hanem abban is, hogy hatékony választ kínál az építőipar egyik legégetőbb problémájára, a krónikus munkaerőhiány okozta csúszásokra. Ez a környezetbarát megoldás integrálja a fűtési funkciót az építőanyagba, így megspórolható a gépészeti szerelés ideje, miközben a Királyegyházi Cementgyár által biztosított alapanyag előállítása is a fenntarthatóság jegyében, csökkentett karbonlábnyommal történik.