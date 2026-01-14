Több mint háromezer pedagógus részesül az idei Köbüki-ösztöndíjban

Varga-Bajusz Veronika: "A komponensben 572 tanárunk van, oktatónk van, akik ugye ezek alapján sikeresen készítettek fel olyan nemzetközi tudományos diákolimpiára vagy hazai rangos versenyre tanulókat, hogy ők eredménnyel is tértek haza. Azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus teljesítmény és látszik azért, hogy milyen erős is a magyar oktatás, illetve hát a magyarországi oktatás mind a gimnáziumokban mind a szakképzési intézményekben és a ,,B" komponensben pedig 2469-en nyertek ösztöndíjat. Amit még kiemelnék, szintén szerintem fontos eleme a pályázatnak, hogy nem is csak anyaországi, hanem teljes Kárpát-medencére szól."