Sivataggá válhat Magyarország egyik legfontosabb tájegysége

A Vidékfejlesztési Program keretében az elmúlt tíz évben több mint 1300 termelői vízgazdálkodási projektet támogatott az agrártárca, összesen 178 milliárd forint összegben. Mindezek eredményeként sikerült az öntözött mezőgazdasági területek nagyságát megduplázni hazánkban, mintegy 150-ezer hektárra valamint a régi infrastruktúrát is felújítottunk. A Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv (KAP ST) keretében is prioritásként tekintettünk az öntözésfejlesztésre. Az összesen csaknem 66 milliárd forint keretösszeggel meghirdetett két öntözésfejlesztési intézkedés esetében több szakaszban lehetett támogatási kérelmeket benyújtani. A pályázati felhívások azokat a műszaki megoldásokat helyezik előtérbe, amelyek figyelembe veszik a felszíni és felszín alatti vízkészletek szűkösségét, és ennek megfelelően maximális víztakarékossággal járnak.