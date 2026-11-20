Az évek múlásával egyre gyakoribbá válhatnak az ízületi fájdalmak, különösen azoknál, akik hosszú időn keresztül aktívan sportoltak. A porckopás azonban nem feltétlenül vezet műtéthez: megfelelő kezeléssel a panaszok enyhíthetők, az állapotromlás pedig lassítható.

Gajdos Tamás maga is megtapasztalta a sportolás ízületekre gyakorolt hatását. Mindkét térdén meniszkuszműtétet kellett végezni, amelyre a több évtizedes futás és sportolás következtében került sor. A súlyosabb beavatkozást azonban egy ideje sikerül elkerülnie.

A kopásos ízületi betegségek kezelésében a gyógyszeres terápia mellett minimálisan invazív eljárások is rendelkezésre állnak. Ezek közé tartozik a PRP-kezelés, amely során a páciens saját véréből előállított, vérlemezkékben gazdag vérplazmát juttatnak az érintett ízületbe. A vérlemezkékben található növekedési faktorok támogathatják a szervezet természetes regenerációs folyamatait.

Gajdos Tamás már évek óta élvezi a kezelés előnyeit, amelyet az ízületek rendszeres „olajozásához” hasonlít. Elmondása szerint egy bizonyos életkor fölött a szervezet természetes regenerációs képessége csökkenhet, így egyre nagyobb szükség lehet az ízületek célzott támogatására.

A szakemberek szerint a PRP és a hialuronsav kombinációja különösen előnyös lehet. Míg a hialuronsav az ízület kenését segíti, addig a vérlemezkék a regenerációs folyamatokat támogathatják. A kezelés célja a fájdalom enyhítése, a mozgásképesség javítása és a műtéti beavatkozás szükségességének későbbre halasztása.

Az injekció beadása után átmeneti feszítő érzés jelentkezhet, amely általában néhány nap alatt megszűnik. A betegek ezt követően fokozatos javulást tapasztalhatnak.

Ha fájnak, szúrnak vagy nyikorognak az ízületeink, nem érdemes halogatni a szakorvosi vizsgálatot. A korai felismerés és a megfelelő kezelés segíthet megőrizni a mozgás szabadságát és az aktív életminőséget.