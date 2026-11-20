Saját vérünkkel az ízületek egészségéért – a PRP-kezelés segíthet megelőzni a műtétet
Az évek múlásával egyre gyakoribbá válhatnak az ízületi fájdalmak, különösen azoknál, akik hosszú időn keresztül aktívan sportoltak.
Az évek múlásával egyre gyakoribbá válhatnak az ízületi fájdalmak, különösen azoknál, akik hosszú időn keresztül aktívan sportoltak. A porckopás azonban nem feltétlenül vezet műtéthez: megfelelő kezeléssel a panaszok enyhíthetők, az állapotromlás pedig lassítható.
Gajdos Tamás maga is megtapasztalta a sportolás ízületekre gyakorolt hatását. Mindkét térdén meniszkuszműtétet kellett végezni, amelyre a több évtizedes futás és sportolás következtében került sor. A súlyosabb beavatkozást azonban egy ideje sikerül elkerülnie.
A kopásos ízületi betegségek kezelésében a gyógyszeres terápia mellett minimálisan invazív eljárások is rendelkezésre állnak. Ezek közé tartozik a PRP-kezelés, amely során a páciens saját véréből előállított, vérlemezkékben gazdag vérplazmát juttatnak az érintett ízületbe. A vérlemezkékben található növekedési faktorok támogathatják a szervezet természetes regenerációs folyamatait.
Gajdos Tamás már évek óta élvezi a kezelés előnyeit, amelyet az ízületek rendszeres „olajozásához” hasonlít. Elmondása szerint egy bizonyos életkor fölött a szervezet természetes regenerációs képessége csökkenhet, így egyre nagyobb szükség lehet az ízületek célzott támogatására.
A szakemberek szerint a PRP és a hialuronsav kombinációja különösen előnyös lehet. Míg a hialuronsav az ízület kenését segíti, addig a vérlemezkék a regenerációs folyamatokat támogathatják. A kezelés célja a fájdalom enyhítése, a mozgásképesség javítása és a műtéti beavatkozás szükségességének későbbre halasztása.
Az injekció beadása után átmeneti feszítő érzés jelentkezhet, amely általában néhány nap alatt megszűnik. A betegek ezt követően fokozatos javulást tapasztalhatnak.
Ha fájnak, szúrnak vagy nyikorognak az ízületeink, nem érdemes halogatni a szakorvosi vizsgálatot. A korai felismerés és a megfelelő kezelés segíthet megőrizni a mozgás szabadságát és az aktív életminőséget.