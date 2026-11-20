A tudományos ismeretterjesztés és a hiteles újságírás területén végzett munkájáért Gózon Ákos is bekerült az idei Prima Primissima-díj jelöltjei közé. Az Élet és Tudomány, valamint a Természet Világa főszerkesztője a jelölést nagy megtiszteltetésnek tartja.

A szakember váratlan telefonhívásból értesült a hírről, amelyet először szinte fel sem fogott. Különösen örült annak, hogy olyan ismert szakemberekkel került egy társaságba, mint Érdi Sándor és D. Tóth Kriszta. Mint mondta, már a jelölés is komoly elismerés számára, az esélyeit pedig nem szeretné latolgatni.

Gózon Ákos két nagy múltú folyóiratot vezet: a több mint másfél évszázados Természet Világát és az idén 80 éves Élet és Tudományt. Utóbbi alapítója Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudós volt. A főszerkesztő szerint komoly felelősség ezeknek a hagyományoknak a továbbvitele, különösen a folyamatosan változó médiakörnyezetben.

Fontos céljuk, hogy a tudomány eredményeit a fiatalabb generációk számára is érthetővé és érdekessé tegyék. Hiszen a tudomány nem távoli, nehéz téma: eredményei ott vannak a mindennapjainkban, csak észre kell venni őket. A digitális platformok és a közösségi média mellett a nyomtatott sajtó értékét is hangsúlyozza, amely szerinte hitelességet, átgondoltságot és szerkesztett tartalmat kínál az olvasóknak.

Pályájának egyik legmeghatározóbb élménye 1992-höz kötődik: egyetemi hallgatóként Angliában készíthetett egész napos portréinterjút David Attenborough-val, annak richmondi otthonában. A találkozás életre szóló szakmai ösztönzést adott neki, és megerősítette abban, hogy az ismeretterjesztő újságírás az ő útja.

A Prima Primissima díjátadóra családjával készül, de – ahogy fogalmazott – gondolatban kollégái is vele lesznek, hiszen a főszerkesztői munka mindig csapatmunka.