Rács mögött a rallybajnok: 1,2 milliárdos áfacsalás és lefoglalt yachtok

Ez a történet iskolapéldája annak, amikor a kapzsiság felülírja a józan észt: a gyanúsítottak 1,2 milliárd forint kárt okoztak az államnak egy jól szervezett számlagyár segítségével. A nyomozás feltárta, hogy a társaság fiktív számla felhasználásával csökkentette fizetendő adóját, miközben a valóságban semmilyen gazdasági teljesítés nem történt a cégek között. A NAV akciója során nemcsak a könyvelést, hanem a bűnös vagyont is lefoglalták: yacht, repülőgép és sportautók, köztük Porschék és Jaguárok kerültek zár alá, de előkerültek nagy értékű órák és készpénz is. A bűnszervezetben elkövetett csalás súlyát mutatja, hogy az ügyészség szerint fennáll a bűnismétlés veszélye és a szökés kockázata is, ezért a bíróság elrendelte a letartóztatás kényszerintézkedését, így a gyanúsítottak az ünnepeket már biztosan rácsok mögött töltik.

1,2 milliárd forint kár: a luxus ára

A módszer klasszikus volt: reklámszolgáltatásról és versenyautó-alkatrészekről szóló hamis számlákkal próbálták eltüntetni a nyereséget, hogy ne kelljen adót fizetni. A "papíron" létező tranzakciók azonban nem tévesztették meg a hatóságokat. Ez az eset üzenetértékű, hiába a hírnév, a sportmúlt vagy a felhalmozott luxus, a NAV Mercur bevetési egysége előbb-utóbb mindenkit utolér, aki a közös kasszából lop. A vagyonbiztosítás révén pedig van esély arra, hogy az okozott kár egy része megtérüljön, így végső soron nem az adófizetők, hanem a bűnözők fizetik meg a cechet.

