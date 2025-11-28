Sztárparádé és kemény humor szombat este

Ez a műsor több mint egy egyszerű beszélgetés, hiszen Harsányi Levente személyisége garancia a kötetlen stílusra, amit most a Hír TV képernyőjén élvezhetünk. A szombati adás koncepciója egy igazi baráti összeröffenés érzetét kelti, ahol a vendégek között helyet foglal a tehetséges Gubik Petra is, hogy a női energiákat képviselje a férfiak gyűrűjében. A nézők számára a harsány nevetés garantált, főleg, hogy a házigazda ismét valami extrém sminkre vágyik, amit ezúttal egy mexikói zöldséges karaktere ihletett, ezzel megadva a hétvége alaphangulatát.

Harsányi Levente – Humor és barátság

A stúdióban olyan nevek váltják egymást, mint Szabó Győző, Csőre Gábor vagy Hevesi Tamás, akik nemcsak kollégák, de „testvérek” is a műsorvezető számára. A témák között felbukkan az aktuális Black Friday őrülete és a színpadi anekdoták sora, miközben Csőre Gábor szarkasztikus, „alázós” humora és Szabó Győző karakán véleménye ütközik. Ez nem egy steril tévéshow, hanem egy nappali, ahol a szőnyeg is a vendégek kényelmét szolgálja, és ahol a különböző vélemények nem vitát, hanem nevetést szülnek. Aki kikapcsolódásra vágyik a politikai csatározások után, annak kötelező program.

