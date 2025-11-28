Hongkongi pokol: 94 halott az évszázad tűzvészében

Ez a katasztrófa sajnos kísértetiesen emlékeztet a londoni Grenfell-torony tragédiájára, ahol szintén a spórolás és a szabálytalan burkolatok okoztak tömegszerencsétlenséget. A Wang Fuk Court épületegyüttes lángjai szerdán csaptak fel, és a három napig leküzdhetetlen tűzvész során összesen 94-en vesztették az életüket, miközben jelenleg is 300 embert keresnek a hatóságok. A tűzoltók hősies küzdelmet folytattak, de a renováláshoz használt gyúlékony külső hálófólián és a bambusz állványzaton a tűz pillanatok alatt terjedt szét, csapdába ejtve a lakókat. A rendőrség szerint a kivitelező cég súlyosan gondatlan volt, ezért a vezetők közül már többeket őrizetbe vettek gondatlan emberölés gyanújával. A túlélők, mint Harry Cheung vagy Jason Kong, mindenüket elvesztették: otthonaik hamuvá váltak, szeretteik és háziállataik sorsa bizonytalan, miközben a füst feketébe burkolja a gyászoló várost.

Wang Fuk Court épületegyüttes – A gondatlanság ára

A nyomozás eddigi adatai szerint a tragédia elkerülhető lett volna, ha betartják a tűzvédelmi előírásokat. A hungarocell szigetelés és a szabálytalanul felrakott védőhálók gyakorlatilag gyújtósnak bizonyultak. A hongkongi tűzoltóság helyettes igazgatója, Derek Armstrong Chan elmondta: a hőség olyan elviselhetetlen volt, hogy a mentőcsapatok napokig nem tudtak feljutni a felső emeletekre. Ez az eset intő jel minden nagyváros számára: a profit hajszolása az építőiparban emberéletekbe kerülhet. Most a gyász ideje van, de a felelősségre vonásnak kíméletlennek kell lennie.

