Reggeli Híradó: hazugságon kapták Lengyel Lászlót: készül a baloldali kormányprogram

A baloldal régi bútordarabjai visszatértek, és már a spájzban vannak, hiába próbálják ezt eltitkolni a választók elől. A Tűzfalcsoport oknyomozása rávilágított egy súlyos, sőt kínos ellentmondásra: miközben az érintett a sajtónak határozottan tagadja, hogy részt vett volna a Tisza Párt gazdasági programjának kidolgozásában, addig az Index információi szerint az aláírása feketén-fehéren ott szerepel a dokumentumokon. A helyzet akkor válik igazán védhetetlenné, ha meghallgatjuk Lengyel László korábbi, óvatlan nyilatkozatát, ahol egy podcastban büszkén ismerte be, hogy a saját csapatommal már gőzerővel írja a kormányprogramot, hogy felkészülten menjenek a hatalomba. A terv része a gazdaság új formáit érintő átalakítás is, így a tagadás ellenére a baloldali "szakértők" már a háttérben dolgoznak az árnyékkormányban.