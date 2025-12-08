NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kovács Zoltán szerint, aki a háború folytatását akarja, az a Tisza Pártra szavaz

A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár a háborúpárti Tisza Pártra hívta fel a figyelmet.

Kovács Zoltán: "Ha valaki egy baloldali megszorító csomagra, egy úgynevezett progresszív politikai és gazdasági programra akar szavazni, akkor szavazzon rájuk. Ha arra szeretne támaszkodni, amit eddig elértünk közösen és folytatni szeretné azokat az előbb említett családpolitikai, gazdasági, társadalompolitikai elemeket, amelyek az ország működőképességét nyilvánvalóan bizonyították, akkor pedig ránk kell szavazni és itt az egyik legfontosabb dolga ennek egyébként  következményeként, ami az elmúlt napokban zajlik, az a béke és háború kérdése."

 

 

