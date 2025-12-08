Tagadja Felcsuti Péter, hogy köze lenne a Tisza Párthoz és a kiszivárgott adótervhez

orábban még az adócsökkentés iránti elkötelezettségét bizonygatta Magyar Péter közösségi oldalán. Csakhogy nyilvánosságra került a Tisza párt 600 oldalas gazdasági tervezete, amely azt bizonyítja, hogy megadóztatnák a családokat, a nyugdíjasokat, a vállalkozásokat, de még az özvegyeket is.

A dokumentum kiszivárgása után Magyar Péter azt állította: a több száz oldalas tervezet hamisítvány. De nem csak Magyar Péter, hanem Felcsuti Péter is hevesen tagad. A baloldali közgazdász most közösségi oldalán állította azt, hogy nem vett részt a párt semmilyen adó- vagy más témájú anyagának megírásában. Csakhogy információk szerint az ő aláírása lehet az egyik amely a dokumentumon szerepel, illetve korábban ő maga beszélt arról a Klikk TV-nek adott interjúban, hogy Valódi volt a Tisza-adóterv.