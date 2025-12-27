Bod Péter Ákos a Nők 40 programot bírálta, a kormány megvédi az intézkedést

Felháborító kijelentések láttak napvilágot a közelmúltban. Bod Péter Ákos korábbi jegybankelnök szerint a nők nem érdemlik meg a kedvezményt. Az Ellenpont rámutatott: a baloldali közgazdászok célkeresztjébe került a Nők 40 program, amit egyikük egyenesen elmebetegségnek nevezett. Szerintük a statisztika alapján inkább a férfiaknak járna a pihenés. A korkedvezményes nyugdíj eltörlése azonban súlyos csapás lenne. Szerencsére a magyar kormány álláspontja szilárd és megingathatatlan. Zsigó Róbert államtitkár világossá tette: megvédik az elért eredményeket. A nyugdíjas társadalom számíthat a folyamatos támogatásra. Nem engedik a megszorításokat és a juttatások elvételét.