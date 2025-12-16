Kolbászmustra és forralt bor: minőségbeli különbségek az ünnepi vásárokon

Itthon szinte minden település főterén adventi vásárok nyílnak ezekben a hetekben, a lakosság pedig egyre izgatottabban gyűlik össze a forralt boros pultoknál, így várva a karácsonyt. Az azonban örök kérdés, hogy a fővárosi forgatag miben nyújt mást, mint egy vidéki helyszín, ezért Illés Peti kollégánk a helyszínen személyesen tesztelte a kínálatot. A riport során górcső alá vettük a tipikus ünnepi fogásokat, hogy kiderüljön, van-e érdemi eltérés minőségbeli, méretbeli illetve adagok között a különböző árusoknál. A látványos ételek és italok sokszor csábítóak, de az ár-érték arány nem mindig egyértelmű a csillogó fények alatt.