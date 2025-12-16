Sokkoló hangfelvétel a Paláverben: a Tisza Párt a 2009-es nyomort hozná vissza

A mai Paláver adásában a legforróbb téma egy kiszivárgott hangfelvétel, amely feketén-fehéren bizonyítja: a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén visszahozná a 2009-es brutális megszorítások korát. Miközben a stúdióban izzanak a vonalak, és a betelefonálók a véleményüket ütköztetik, világossá válik: a baloldali formáció gazdasági víziója kísértetiesen hasonlít arra az időszakra, amikor az ország a csőd szélén táncolt. A műsor vendégei és a műsorvezető ízekre szedik a tervet, ami a jelek szerint nem a jövőbe, hanem a Bajnai-korszak sötétjébe vezetne vissza.