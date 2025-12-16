50 millióan látták a magyar kung-fusokat Kínában

A Wing Tsun hazai történetében új fejezet nyílt, amikor Máday Norbert nagymester Kína földjére látogatott. Ez a történelmi elismerés valódi magyar harcművészeti siker, amely bizonyítja, hogy a dél-kínai kung-fu hagyományok milyen mélyen gyökereznek nálunk. A delegáció útja során a Shaolin templom is megnyitotta kapuit, ahol felavatták a Shaolin templom kőoszlop emlékművet a magyar nevekkel. A kung-fu ősi földjén tett utazás érintette a Jip Man múzeum Focsán városában található épületét is, ahol Leong Ting és a legendás Jip Man öröksége előtt tisztelegtek.