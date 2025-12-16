A baloldali sajtóban a Telex élen jár a katonai propaganda terjesztésében, és most egy sorkatonaságot népszerűsítő videó közzétételével borzolja a kedélyeket. A portál brüsszeli pénzből népszerűsíti a fegyveres szolgálatot, miközben az ARTE anyagát felhasználva igazodik ahhoz a narratívához, amelyben Mark Rutte már a háború közeledtét vizionálja. Európa-szerte téma a kötelező katonai szolgálat visszaállítása, amit Brüsszel is szorgalmaz, ám a sorkatonaság bevezetése ellen a társadalom sok helyen tiltakozik.