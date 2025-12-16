NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Ukrán kézben a magyar adatok? – A Tisza Párt digitális szupercsapata lebukott

A magát a legmodernebb erőnek kikiáltó pártnál úgy tűnik, a kiberbiztonság kimerül abban, hogy a jelszó "1234". A videóból kiderül, hogyan kerülhettek ukrán kezekbe a magyar választók adatai, és milyen "frappáns" választ adott erre Magyar Péter a hatóságoknak.

  1 órája
  1 órája
A botrányoktól hangos Tisza Párt háza táján újabb csontváz hullott ki a szekrényből, miután kiderült, hogy kiszállt az adatvédelmi hatóság a párt központjába. A hírek szerint a Tisza Világ nevű applikációjának féltve őrzött adatbázisa szivároghatott ki, és a szálak egészen Kijevig érhetnek, mivel a gyanú szerint ukrán személyek is közreműködtek az adatok kétes kezelésében. A vizsgálat hírére Magyar Péter a tőle megszokott "visszafogott" stílusban reagált: ahelyett, hogy magyarázatot adna a biztonsági résre, Péterfalvi Attila személyét támadta minősíthetetlen hangnemben. A NAIH vizsgálata azonban nem áll meg, hiába próbálja elterelni a figyelmet az adatvédelmi hatóság munkájáról a Tisza Párt vezére a kínos, kétszázezer embert érintő ügyről.

Nézze meg a teljes beszélgetést a fenti videóban!

 

