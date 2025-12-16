Cukiságbomba: Pabló, a drograzzián mentett kistigris mindenkit levett a lábáról

Az ország legújabb kedvence egy kistigris, akit egy drog razzia során találtak a rendőrök Tiszafüreden, és bár érkezésekor még Ottónak hívták, a közönségszavazatok alapján végül a Pabló nevet kapta. A csíkos ragadozó jelenleg a Fővárosi Állat- és Növénykert vendégszeretetét élvezi, ahol a szakemberek mindent megtesznek a rehabilitációjáért, mielőtt végleges helyére, a Veresegyházi Medveotthon kifutójába költözne. Bár gyakori, hogy illegális, egzotikus állatok kerülnek elő magánszemélyektől, nagymacskák felbukkanása ritkaságszámba megy.