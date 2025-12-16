NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvSzínes

Cukiságbomba: Pabló, a drograzzián mentett kistigris mindenkit levett a lábáról

Nem mindennapi körülmények között került elő az ország új kedvence. A rendőrségi akció során lefoglalt apróság azonnal rabul ejtette a szíveket, de a videóból kiderül, miért nem csak játék és mese az élete, és miért veszélyes, ha valaki otthon próbálkozik ilyesmivel.

Vágólapra másolva!

Az ország legújabb kedvence egy kistigris, akit egy drog razzia során találtak a rendőrök Tiszafüreden, és bár érkezésekor még Ottónak hívták, a közönségszavazatok alapján végül a Pabló nevet kapta. A csíkos ragadozó jelenleg a Fővárosi Állat- és Növénykert vendégszeretetét élvezi, ahol a szakemberek mindent megtesznek a rehabilitációjáért, mielőtt végleges helyére, a Veresegyházi Medveotthon kifutójába költözne. Bár gyakori, hogy illegális, egzotikus állatok kerülnek elő magánszemélyektől, nagymacskák felbukkanása ritkaságszámba megy.

Továbbiak a témában