Lefokozták Magyar Péter Rambóját: Ruszin-Szendi már nem katona

Véget ért a vadnyugati film Ruszin-Szendi Romulusz számára. A bukott vezérkari főnök, aki újabban Magyar Péter oldalán próbálta eljátszani a keményfiút, immár hivatalosan sem katona. Az Index információi szerint lejárt a határidő, a Honvédelmi Minisztérium beváltotta ígéretét: megszüntették önkéntes tartalékosi jogviszonyát. Ilyen szégyenfolt még egyetlen korábbi vezérkari főnökön sem esett. Az indoklás megalázó, de találó: Ruszin-Szendi sosem a hazát, hanem a saját egóját és politikai ambícióit szolgálta. A rangját többé nem használhatja, a mundér becsülete megmenekült.