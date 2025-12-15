Így mentegetőzik az M5-ösön lövöldöző iraki embercsempész

Hamid, a rácsok mögött ülő embercsempész most hirtelen nagyon ártatlannak vallja magát. Azt állítja, véletlenül csöppent bele az egészbe. Persze, mindezt azután, hogy 2022-ben az M5-ös autópálya leállósávjában vadnyugati jeleneteket rendeztek. A bűnözők rendőrökre lőttek menekülés közben, miközben 21 szír migránst zsúfoltak a furgonba. A fegyveres összetűzés a rendőrökkel szerinte kényszer volt, ő csak egy áldozat. Klasszikus mese. A határon eközben a határvadászok és a rendőrök naponta küzdenek a nyomással. Csongrád-Csanád vármegyében mindennapos az illegális határsértő elfogása, a statisztikák tízezres számokat mutatnak.