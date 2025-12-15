Orbán Viktor: Amerika békét akar, Európa a vesztébe rohan

Orbán Viktor nem rejtette véka alá a véleményét a Mandinernek. Szerinte furcsa feje tetejére állt világot élünk, ahol Amerika békét akar, Európa viszont fegyvercsörgetésbe kezdett. A miniszterelnök úgy látja, Mark Rutte nyilatkozatai egyenesen veszélyesek a kontinensre nézve. A NATO-főtitkár láthatóan szembemegy a washingtoni széljárással. Az orosz devizatartalék lefoglalása pedig maga a vörös vonal átlépése a kormányfő szerint. Ez gyakorlatilag felér egy nyílt hadüzenettel. Csütörtökön dől el végleg a befagyasztott orosz vagyon sorsa, ami végleg elmérgesítheti a helyzetet. Eközben itthon a Tisza Párt környékén is zajlik a szellemi mélyrepülés.