Bod Péter Ákos: nem kell szólni a malacnak, ha fenik a kést

Újabb botrányos kijelentést tett Bod Péter Ákos, a Tisza Párt köreihez sorolható ismert közgazdász. A szakember egy nyilvános eseményen ismerte el, hogy titkolóznak a valódi tervekről, mert a népszerűtlen intézkedéseket jobb elhallgatni. Kendőzetlen őszinteséggel vázolta fel, hogy adóváltoztatás várható a jövőben. Szerinte sajnos nem lehet elkerülni a jövedelemadókat sem, ami fájni fog a lakosságnak. A legmegdöbbentőbb hasonlata azonban mindent visz. Úgy fogalmazott a megszorítások kapcsán: ha fenik a kést a malacnak, azt felesleges előre közölni az áldozattal.