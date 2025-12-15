Az unokáinkat is eladósítanák a háborúpárti vezetők

A miniszterelnök a Patrióta műsorában rántotta le a leplet a veszélyes brüsszeli tervekről. Orbán Viktor szerint az európai vezetők végzetes hibára készülnek: a befagyasztott, 230 milliárd eurós orosz vagyon elkobzása és Ukrajnának adása nem jogi lépés, hanem maga a hadüzenet. Ha a háborúpárti politikusok akarata érvényesül, azzal az egész Európai Uniót, sőt a kontinenst is belerántják a mélybe. A kormányfő figyelmeztetett: nekünk leginkább az orosz válaszcsapásokból kell kimaradnunk, amit ez a felelőtlen lépés vonna maga után.