Túlélték a modern kort a magyar betlehemesek

Ritka az olyan népi hagyomány, amely nem veszett a feledés homályába. A téli ünnepkör szerencsére tartogat kivételeket. A betlehemezés ma is virágzik. Nem csupán múzeumi relikvia ez. A karácsonyi vásárok forgatagában a csoportok ma is a karácsonyi örömhírt viszik az emberek közé. Ez régen jóval több volt egyszerű játéknál. A résztvevőknek ez komoly szolgálat is volt, akik lelkileg is felkészültek az ünnepre. Szintén élő szokás maradt a Betlehem állítás, amely az otthonokba költözteti a csodát. Eredetét tekintve szokás Szent Ferenchez kötni a jászolállítás hagyományát. Ő teremtette meg ezt a vizuális áhítatot.