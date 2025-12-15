Vérfürdő Sydney-ben: A gyűlölet iskolapéldája és az emberség diadala

Maga a pokol szabadult el Sydney egyik legnépszerűbb strandján, ahol a békés Hanuka ünneplése torkollott brutális mészárlásba. Egy pakisztáni apa-fia páros úgy gondolta, remek ötlet gépfegyverrel „köszönteni” a zsidó közösséget egy aljas terrortámadás keretében. A fanatikusok a fény ünnepét feketítették be a vérükkel, miközben a világ döbbenten figyelt. A sors egészen elképesztő fintora, hogy végül egy fegyvertelen muszlim hős mentett életeket a helyszínen. Puszta bátorsággal ugrott neki a gyilkosnak, megmutatva, hogy az emberség nem vallásfüggő. A tragédia mélységét mutatja, hogy egy magyar származású holokauszt-túlélő is az áldozatok között van. Pogány Marika túlélte a nácikat, de a 21. századi őrülettel szemben már nem volt esélye.