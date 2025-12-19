Gianni Annoni ünnepi tippje: kapcsoljuk ki a telefont és együnk finomakat!

Gianni Annoni már-már a „magyar Mariah Carey”, hiszen minden évben előkerül, hogy meséljen az olasz gasztrokultúra rejtelmeiről és a karácsony szentségéről. Az étteremtulajdonos szerint a tökéletes ünnepi hangulathoz elengedhetetlen a digitális detox. Idén egyre jobban próbálunk befelé figyelni, ezért a legfontosabb tanácsa: kapcsoljuk ki a telefonokat. Az asztalon természetesen a hagyományos ételek dominálnak, de a menüsor igazi fúziós konyha lesz. A felesége, Zita ízlését dicsérő díszítés nem a trendeket követi. A fájuk egy érzelmi lenyomat. Mackók, kisautók és emlékek lógnak rajta, nem Instagram-kompatibilis, de pont ettől csodálatos.