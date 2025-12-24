Ismét járható a Szent Borbála híd az Ipoly áradása után

Rigó Dávid polgármester, Drégelypalánk, Fidesz-KDNP: "Nagyon-nagy könnyebbség volt. És ugye nagyon megszoktuk már, hiszen több mint egy másfél éve volt utoljára lezárva. És ugye érezhető volt, hogy ez a pár hét is mekkora nehézségeket okozott az embereknek, hiszen engem is folyamatosan kérdezgettek, hogy lehet-e már menni, nyitva van-e már, körbe kell-e menni? És már csak a megkeresések számából is leszűrhető az, hogy igen gyakran használják ezt a hidat."