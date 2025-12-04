Ismét Ukrajna mellett álltak ki Brüsszelben

A Fidesz európai parlamenti képviselője pedig kijelentette: az Európai Bizottság a tagállamok helyett Ukrajna pártján áll, nemcsak támogatja Kijevet, hanem ráadásul falaz is nekik.

Az Európai Bizottság a tagállamok helyett Ukrajna pártján áll - erről pedig már a Fidesz Európai Parlamenti képviselője beszélt az Igazság órájában. Deutsch Tamás kifejtette: a Magyarországot és Szlovákiát ért katonai támadás miatt az Európai Bizottságnak fel kellett volna lépnie, ehelyett csak falaznak és támogatják Ukrajnát.