NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
Ismét Ukrajna mellett álltak ki Brüsszelben

Ismét Ukrajna mellett álltak ki Brüsszelben

Az ukránok nem fogják abbahagyni a kőolajvezeték támadását, amíg nem okoznak nagyobb károkat - ezt az agrárminiszter mondta a Barátság kőolajvezeték támadásáról.

  • 4 órája
Vágólapra másolva!

A Fidesz európai parlamenti képviselője pedig kijelentette: az Európai Bizottság a tagállamok helyett Ukrajna pártján áll, nemcsak támogatja Kijevet, hanem ráadásul falaz is nekik.

Az Európai Bizottság a tagállamok helyett Ukrajna pártján áll - erről pedig már a Fidesz Európai Parlamenti képviselője beszélt az Igazság órájában. Deutsch Tamás kifejtette: a Magyarországot és Szlovákiát ért katonai támadás miatt az Európai Bizottságnak fel kellett volna lépnie, ehelyett csak falaznak és támogatják Ukrajnát.

 

 

Továbbiak a témában