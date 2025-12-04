Magyar Nemzet: Választási csalásra készülhet a Tisza Párt

Ruszin-Szendi Romulusz ugyanis egy tatabányai fórumon arról beszélt, hogy már több vállalkozóval egyeztetnek a külföldön élő magyarok utaztatásáról, azért hogy biztosan itt legyenek a választás napjára. Még buszok bérléséről és a repülőjegyek kifizetéséről is említést tett. Ez a választási eljárásról szóló törvény megsértése, és bűncselekmény alapos gyanúját is felveti - emlékeztet a lap.