NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
Magyar Nemzet: Választási csalásra készülhet a Tisza Párt

Magyar Nemzet: Választási csalásra készülhet a Tisza Párt

Ruszin-Szendi Romulusz egy tatabányai fórumon arról beszélt, hogy már több vállalkozóval egyeztetnek a külföldön élő magyarok utaztatásáról.

  • 4 órája
Vágólapra másolva!

Ruszin-Szendi Romulusz ugyanis egy tatabányai fórumon arról beszélt, hogy már több vállalkozóval egyeztetnek a külföldön élő magyarok utaztatásáról, azért hogy biztosan itt legyenek a választás napjára. Még buszok bérléséről és a repülőjegyek kifizetéséről is említést tett. Ez a választási eljárásról szóló törvény megsértése, és bűncselekmény alapos gyanúját is felveti - emlékeztet a lap.

 

 

Továbbiak a témában