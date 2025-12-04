NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Orbán Viktor, Zs. Szőke Zoltán és Palkovics Imre közös sajtótájékoztatója a jövő évi minimálbérről

Orbán Viktor közös sajtónyilatkozatón jelentette be Zs. Szőke Zoltánnal, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetségének elnökével, és Palkovics Imrével, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnökével a jövő évi minimálbér emeléséről és a garantált bérminimumról.

  • 1 órája
  • Frissítve: 1 órája
Orbán Viktor közös sajtónyilatkozaton jelentette be Zs. Szőke Zoltánnal, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetségének elnökével, és Palkovics Imrével, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnökével a jövő évi minimálbér emelését. Orbán Viktor egy ma közzétett videóban arról beszélt, hogy 10 százalék fölötti lesz a minimálbér emelkedés. A miniszterelnök hozzátette, hogy az intézkedés a bérek emelkedését fogja magával hozni.

 

 

