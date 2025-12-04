Orbán Viktor: Kell egy olyan gazdaságpolitika, amely első helyre a munkahelyeket helyezi

Orbán Viktor, miniszterelnök: "Kell egy olyan gazdaság politika, amely első helyre a munkahelyeket helyezi és azt a küldetést vállalja, hogy aki dolgozni akar az dolgozhasson, ez a nagy terv, hogy a végén aztán mindenki akarjon dolgozni, nem állunk rosszul ennek a végrehajtásával, hiszen 2010-hez képest 1 millióval több magyar ember döntött úgy, hogy dolgozni fog, vagyis 1 millióval többen dolgoznak. Lényegében azt kell mondanom, hogy a teljes foglalkoztatottság állapotában vagyunk és ma már a munkaerő hiánya jelentősebb kihívást jelent a gazdaság számára mint a munkanélküliség."

A témáról Lentner Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közgazdász-professzora mondott kommentárt.