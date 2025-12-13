Füzes Dániel a ketrecbe küldi a színészeit: MMA dráma készül

Végre nem egy unalmas drámával traktáljuk a nézőket, ahol két órán át nézik a repedést a falon. A Svenk most beleveti magát a sűrűjébe, és bemutatja az Ellentétes alapállás című alkotást. Füzes Dániel ugyanis úgy döntött, hogy a lelkizést a véres ketrecbe viszi. A történet az MMA sporton keresztül mutatja be, hogy a pofonok néha jobban fájnak a léleknek, mint az arcnak. Ez a rendező első nagyjátékfilmes küzdősportos filmje, ami garantáltan felrázza a hazai állóvizet. A középpontban a testvéri szeretet és a gyűlölet áll, ami lássuk be, sokszor kéz a kézben jár, főleg ha az egyik fél siketnéma. A srácok fél évet edzettek, hogy ne haljanak meg az első napon a forgatáson. Nagy Márk és László Gáspár egymásnak esnek, és nem kímélik a másikat. A néma harcos és a bátyja csatája nem csak a sportról szól, hanem a kilenc évnyi elfojtott dührol. Ez itt a magyar Warrior, csak kevesebb hollywoodi mázzal és több őszinte, nyers indulattal.