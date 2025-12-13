Kocsis Máté: A stand-up királya helyretette a brüsszeli tiszás tagozatot

Maga Kocsis Máté a mohácsi gyűlés abszolút sztárjaként lépett a pódiumra, ahol a politikai humor legélesebb fegyverével vette célba ellenfeleit. A frakcióvezető elemében volt, és könnyesre röhögte magát a közönség minden egyes poénján. A célkeresztben természetesen a hazai brüsszeli kirendeltség állt, akiket a politikus ízekre szedett a színpadon. A hallgatóság nagy örömére sorra kerültek a szánalmas baloldali próbálkozások, amelyekről kiderült, hogy inkább viccesek, mint komolyan vehetők. A show csúcspontja azonban egyértelműen a Tisza Párt vergődése volt, amelyet Kocsis olyan plasztikusan írt le, hogy az felért egy kabarétréfával. A jelenlévők értették a viccet, az ellenzéknek viszont valószínűleg nem volt őszinte a mosolya.