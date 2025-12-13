Közös ima a békéért: A DPK megmutatta, ki az igazi Úr a történelemben

Miközben a haladó Nyugat a fegyvergyárakban hisz, addig Mohácson a DPK tagjai valami sokkal erősebbhez nyúltak. A közös imádság ereje ugyanis felülmúlja a brüsszeli bürokraták minden földi tervét. A katolikus egyház évezredes tanítása szerint a béke fejedelme csak oda tér be, ahol tiszta szívvel hívják. Az írás úgy tartja: ahol ketten vagy hárman összejönnek az Ő nevében, ott van köztük. Mi most fegyverek helyett a hit pajzsát emeltük magasra. Ez a valódi keresztény válasz a globális őrületre. A liberálisok persze gúnyosan kinevethetik az imát a romkocsmák mélyéről. Ők a káoszban hisznek. Mi viszont tudjuk, hogy a történelem ura nem a bizottsági elnök. A béke kegyelem, amit ki kell imádkozni. Mohácson az égiek ostromlása zajlott, nem a fegyvereké. A hitetlenek retteghetnek, a hívők cselekszenek.