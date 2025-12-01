Cápatámadás Ausztráliában: egyikük túlélte, a másik meghalt

A tenger nemcsak a kikapcsolódás, hanem a halálos veszélyek helyszíne is lehet. Ausztráliában ismét lecsaptak a ragadozók: míg az egyik szörfös szerencsésen megmenekült, addig egy másik strandon tragédia történt. A természet ereje kiszámíthatatlan, legyen szó cápákról vagy kárpátaljai medvékről.
A természet olykor a legkegyetlenebb veszélyes arcát mutatja felénk, és bár Közép-Európában inkább a medvékkel gyűlik meg a bajunk, és fordulnak elő tragikus kimenetelű találkozások, addig Ausztrália partjainál most egy brutális cápatámadás sokkolta a közvéleményt, amelynek során egy fiatal nő életét vesztette, egy férfi pedig kritikus állapotban került kórházba.