Robotok gyógyítanak Pécsett: két hónap helyett két hét a rehabilitáció

A magyar egészségügyi fejlesztések legújabb sikereként a Pécsi Klinikai Központ egy több mint 610 millió forintos beruházás keretében olyan modern rehabilitációs eszközök birtokába jutott, amelyekkel a gyógyulási idő hónapokról hetekre csökkenhet. A stroke-ot elszenvedett betegek vagy a súlyos baleseti sérültek számára ez a technológia sorsdöntő, hiszen a rendszer vibrációs stimulációt ad az izmoknak, így még bénulás esetén is funkcionális mozgásmintákat tudunk szimulálni a kezelés során. A fejlesztés részeként nemcsak egy, hanem 27 robotikával felszerelt gép segíti a munkát, és mivel egy országos hálózat jött létre uniós és állami forrásból, a legnehezebb helyzetben lévő betegek is hozzájuthatnak a világszínvonalú ellátáshoz.