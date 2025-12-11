Antiszemita horror Stockholmban: kettéfűrészelt babákkal sokkoltak

Minden határon túlmegy az az antiszemita őrület, ami tegnap este történt. Stockholm utcáin elszabadult a pokol a békés ünneplés helyett. A rangos Nobel-gála vendégeit ugyanis horrorfilmekbe illő, gyomorforgató jelenetek fogadták a bejáratnál. A tüntetők nem finomkodtak a véleménynyilvánítással. Kellékként kettéfűrészelt babákat lengettek a megdöbbent tömeg előtt. Egy férfi konkrétan Benjamin Netanjahunak öltözött, hogy tovább fokozza a hangulatot. A provokátor egy véres maszkban parádézott a kamerák és a vendégek előtt. Bugnyár Zoltán jelentése szerint a demonstrálók közvetlenül a főbejárattal szemben sorakoztak fel. Pár méterre álltak az esemény szívétől.