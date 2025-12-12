Hankó Balázs: A Tisza-féle dokumentum ezt tartalmazza, GYED-et elvenni, családi adókedvezményt elvonni, adókat emelni

Hankó Balázs: ",,A Bokros-csomagnak a kárát most is látjuk, a Bokros-csomag következtében 322 ezerrel kevesebb szülőképes korú nő Magyarországon. Akkor is a családi adókedvezményt elvonták, akkor is a családtámogatásokat elvonták, a magyar családokat szorították meg, és ha megnézzük a Tisza-féle dokumentumot ugyanezt tartalmazza, GYEDET elvenni, családi adókedvezményt elvonni, adókat emelni, és mindezt a pénzt pedig vagy Brüsszelnek, vagy pedig brüsszeli célra az Európai Bizottság céljára az ukrajnai háború finanszírozására biztosítani, szóval ez a 600 oldalas Tisza dokumentum ez nem más, mint az Európai Bizottság elnök asszonya Ursula von Der Leyen által diktált megszorítás a magyarokkal szemben."