"Elszabadult a szeretetország", miután Lázár János fórumán egy tisztás aktivista "minősíthetetlen hangnemben ócsárolta a minisztert".

A külpolitikai fronton Szijjártó Péter nyilatkozatát emelték ki, miszerint "Elment a józan esze Mark Rutte, NATO-főtitkárnak, aki szerint az oroszok öt éven belül megtámadhatják a NATO-t". Végül, de nem utolsósorban, Donald Trump amerikai elnök is szóba került, akiről az hangzott el, hogy "Vérdíjat tűzött ki négy, Európában is működő antifasiszta szervezetre".