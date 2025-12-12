Szabadságon volt Hajdúböszörmény polgármestere, miközben gyermekek kukacos csokit kaptak

A település jelenlegi polgármestere pedig nem más, mint az a Göröghné Bocskai Éva, aki a Tisza Párt jelöltjeként indul Hajdu-Bihar 6-os választókerületében. Göröghné Bocskai Éva még novemberben jelentette be, hogy nagypolitikai babérokra tör. Felelősségvállalás helyett gúnyolódni kezdett a polgármester a csütörtöki testületi ülésen. Majd azt állította: egy gyerek sem lett rosszul miután evett a lárvás csoki mikulásokból.