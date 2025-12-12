Lakossági energiatároló programot jelentett be a kormány

Kiss Ernő - elnök, ügyvezető igazgató, Magyar Napelem Napkollektor Szövetség: ,,Közel 40 ezer család számára jelent majd ez megoldást, egy átlagos napelemes rendszer, ami hogyha működik egy háztartásban, napközben termel villamos energiát, reggel a család elmegy dolgozni, iskolába, óvodába, este pedig hazatér, és a napelemek meg akkor termelnek, amikor éppen nem vagyunk otthon, ezért ez az akkumulátorral meg tudjuk azt oldani a napközben megtermelt villamosenergiát estére, reggelre be tudjuk tárolni, és pont amikor egyébként legdrágább a piacon a villamos energia, akkor amikor a legnagyobb a kereslet az esti meg a reggeli csúcsokban, akkor tudjuk a legjobban kihasználni, tehát ez egy nagy jelentőséget jelent a családok számára, illetve nagy jelentőség maguknak a vállalkozásoknak is, ugye a napelemes kivitelező vállalkozások az idei évben elég komoly hátrányt szenvedtek, 47 ezer munkavállaló dolgozik ebben a napelemes iparágban Magyarországon, és hát gyakorlatilag a szaldó rendszer megszűnésével kikerültek, megszűntek a munkalehetőségek, ez így most egy mentőövet jelent az iparág számára, több, mint 300 ezer háztartásban működnek már napelemes rendszerek, és akkor ezek egy része kikerül a szaldóból, azok újra értelmet nyernek az akkumulátor segítségével, illetve újabb családok juthatnak majd hozzá, hogy tudjanak takarékoskodni az energiájukkal."

