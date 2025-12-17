"Nem kell elmondani a disznóknak": Sokkoló mondatok a Tisza Párt programjáról a Paláverben

A mai Paláver adása talán az eddigi legkeményebb igazságokat mondja ki a hazai közélet állapotáról. Miközben a szomszédban és Európa több pontján zajlik a háborús készülődés, sőt kézikönyveket osztogatnak a vészhelyzetekről, itthon a Tisza Párt háza tájáról érkeznek gyomorforgató hasonlatok. Orbán Viktor miniszterelnök helyzetértékelése szerint mindenhol a nemzeti erők erősödnek, a liberális-globálisak pedig gyengülnek, ám ez a folyamat kétségbeesett és agresszív reakciókat szül az ellenzéki oldalon. A műsorban részletesen elemezzük azt a botrányos és cinikus kijelentést, miszerint nem kell elmondani a disznóknak, mi vár rájuk, amikor a gazda a kést élezi, és a jelek szerint pontosan így, a választók háta mögött készül a Tisza programja is. A betelefonálók és a műsorvezető sem rejtik véka alá a véleményüket erről az elképesztő arroganciáról.