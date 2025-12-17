Gulyás Áron jelenti: parázs vita várható a holnapi csúcsértekezleten

Bár fellélegezhetünk, mert lekerült az uniós csúcs napirendről a befagyasztott orosz vagyon elkobzása, a veszély nem múlt el, csak átalakult. Brüsszel ugyanis nem tett le a háború finanszírozásáról, így holnap a közös hitelfelvétel kerül terítékre, ami a magyar kormány szerint ellentétes a magyar emberek érdekeivel. A helyszínen tartózkodó Gulyás Áron szerint parázs vitákra számíthatunk, hiszen Oroszország szankcionálása helyett most az európai adófizetők nyakába varrnának újabb terheket. A befagyasztott orosz vagyon felhasználásának kérdése ugyan jegelve lett, de az új javaslat gazdasági következményei talán még súlyosabbak lehetnek a tagállamokra nézve.