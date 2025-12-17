Sokkoló számok: így tenné tönkre az Unió a hazai élelmiszeripart

Hatalmas a felháborodás, mivel a közös agrárpolitika tervezett átalakítása miatt a Magyarország kormánya és a gazdák tiltakoznak. Az Európai Unió döntései nyomán az ideiglenes intézkedések mára tartós szabadkereskedelmi rendszerré váltak, ami miatt az olcsó és ellenőrizetlen ukrán gabona elárasztja a piacot. Papp Zsolt György, a NAK elnöke szerint a helyzet tarthatatlan, hiszen Ukrajna uniós csatlakozása katasztrófát jelentene az európai termelőknek, a források elvonása pedig kivéreztetné a vidéket. A kétes minőségű, GMO-gyanús áru a fogyasztók számára is egészségügyi kockázatot jelent, ezért a gazdák december 18-án Brüsszelben tüntetnek.