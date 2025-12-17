Orbán Viktor: Egy győzelem már a tarsolyban, de a neheze még hátravan

Orbán Viktor szerint egy győzelem már a tarsolyban van, miután a befagyasztott orosz vagyon felhasználása kérdése lekerült a napirendről. A miniszterelnök Brüsszel szívében ugyanakkor figyelmeztetett: a harc folytatódik a közös uniós hitelfelvételről szóló tervek miatt. A kormányfő találkozott Andrej Babis cseh miniszterelnökkel is, akinek visszatérését a patrióták nagy sikerének és politikai géniusznak tartja. A magyar álláspont szerint a közös hitel ellentétes az emberek érdekeivel, ezért azt határozottan elutasítjuk.

A miniszterelnök kemény kritikát fogalmazott meg az uniós vezetéssel szemben. Úgy látja, a jogszabályok önkényes átírása miatt sérült a lojális együttműködés elve. Szerinte Brüsszelben a szabályok már nem számítanak, és nyilvánvaló jogsértések, úgynevezett „justizmordok” történnek a politikai célok érdekében.