Megijedtek a saját árnyékuktól? Hátraarc Brüsszelben a háború ügyében

Szó szerint izzik a levegő a kontinensen, hiszen a tét hatalmas. Mindenki arra számított, hogy az Európai Unió csúcsán a háború és a béke erői feszülnek egymásnak, ez a feszültség pedig a Komment stúdiójában is tapintható. A brüsszeli hangadók azonban mintha megijedtek volna saját terveiktől, és hirtelen csendesebbek lettek a vártnál. Érdemes megvizsgálni, pontosan milyen döntést napoltak el a színfalak mögött, és ez kinek az érdeke. Nem dőlhetünk hátra, mert súlyos fenyegetések lógnak továbbra is a fejünk felett az orosz-ukrán konfliktus kapcsán. A műsorban vendégeinkkel elemezzük a taktikai visszavonulást, és keressük a választ: vajon ez a józanság jele, vagy csak időhúzás a következő roham előtt? A vitában kíméletlenül feltárjuk a valóságot.