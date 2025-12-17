Brüsszeli puccs és nyílt hadüzenet: Orbán Viktor szerint történelmi hibát követnek el a bürokraták

Ahogy azt már megszokhattuk, Brüsszel ismét a demokrácia bajnokának szerepében tetszeleg, miközben épp a saját szabályait rúgja fel páros lábbal. Orbán Viktor a helyszíni tájékoztatóján rámutatott: a 122-es cikkre hivatkozva, a konszenzust megkerülve akarnak dönteni, ami nem más, mint egy történelmi hiba. Az orosz vagyon einstandolása és Ukrajnának adása a miniszterelnök szerint gyakorlatilag egy nyílt hadüzenet, amivel belépnénk a konfliktusba, de úgy tűnik, az uniós elitnek a háború fontosabb, mint a józan ész. A legszebb az egészben, hogy ha ez nem jönne össze, akkor a közös hitelfelvétel lenne a B-terv, amit viszont a magyar kormány természetesen nem támogat. A miniszterelnök világossá tette: a brüsszeli vezetés ámokfutása, legyen szó a zöld átmenetről vagy a migrációról, bűncselekményekkel határos, és ideje lenne, ha valaki végre a békepolitikát választaná a folyamatos eszkaláció helyett.

A videóban Orbán Viktor részletesen kifejti, hogyan próbálják meg a Mercosur-megállapodást is a tagállamok feje felett, afféle "összeesküvésként" vagy puccsként áterőltetni. Érdemes figyelni a miniszterelnök reakcióját a belga javaslatra is: a közös hitelfelvételt rövid úton, egy "majd jól megvétózzuk" felkiáltással intézte el.